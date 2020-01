Il Lecce acquista il centrocampista Barak dall'Udinese

Il Lecce ha acquistato il centrocampista ceco Antonin Barak di 25 anni in prestito dall’Udinese. Barak ha firmato con la squadra pugliese fino a giugno 2020. In questa stagione ha giocato 8 partite con l’Udinese in Serie A prima di arrivare a Lecce. Gioca in Nazionale nella Repubblica Ceca. Il Lecce è interessato al difensore turco della Roma Cetin. Il direttore sportivo dei salentini Mauro Meluso è in trattativa con i turchi del Yen Malatyaspor per ingaggiare il centrocampista ghanese Acquah.Contatti con i greci del Paok Salonicco per il trequartista El Kaddouri. Il Lecce ha ceduto in prestito il difensore Riccardi al Venezia in Serie B. Il terzino Dell’Orco è stato richiesto dalla Fiorentina. L’esterno di centrocampo congolese Imbula potrebbe essere ceduto o al Gaziatenspor in Turchia oppure al Leganes in Spagna. L’attaccante brasiliano Farias ha avuto richieste in Serie A e in B ma quasi sicuramente continuerà a giocare nel Lecce nel campionato di calcio di Serie A.