Imun Bari, Emiliano: "Emozionante vedere tanti giovani replicare un'Assemblea Onu"

BARI - "È emozionante vedere tanti giovani intenti a replicare una assemblea generale dell’Onu. Sono ragazzi di grandissimo livello, avviati ad una strada che potrà essere utile all'Italia e a loro stessi, coltivando l'interesse generale. Chi si occupa del mondo e dell'umanità ha una propensione verso l'altruismo e la generosità. L'assemblea Onu è la migliore approssimazione a quella utopia che è nel cuore dell'umanità. Per coltivarla bisogna continuare a lottare per i diritti, seguendo il diritto".Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato alla cerimonia conclusiva del progetto IMUN Bari (Italian Model United Nations), patrocinato da Regione Puglia, Città metropolitana e Comune di Bari. Si tratta della più grande simulazione ONU organizzata in Puglia per il quarto anno, alla quale hanno aderito 40 studenti delle scuole superiori di tutta la regione.