Paura a Brindisi, bar danneggiato da bomba

BRINDISI - Torna la paura a Brindisi per un ordigno di medio potenziale che è stato fatto esplodere la scorsa notte davanti a un bar, provocando danni ingenti al Crazy Cafè di viale Commenda, cuore commerciale della città. Ignoti sono entrati in azione attorno alle 4 del mattino.La deflagrazione, udita da molti residenti della zona, ha rotto le lastre di marmo che si trovavano ai lati dell'ingresso del bar. All'interno, gli investigatori hanno trovato tavoli e sedie rovesciati e ingenti danni alle suppellettili.Al via le indagini della Squadra mobile di Brindisi, mentre i rilievi sono stati compiuti dagli esperti della Scientifica. Utili ai fini delle indagini le immagini che saranno acquisite dalle telecamere in zona. Gli investigatori al momento seguono diverse piste, senza escludere alcuna possibilità.