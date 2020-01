Non è ancora entrato in vigore, ma lo Stato sovietico si prepara a chiudere i confini con la Cina per proteggersi dal coronavirus, dopo che aveva sospeso ai cinesi il rilascio di visti elettronici. E' quanto ha firmato il neo primo ministro Mikhail Mishustin, che, secondo il TASS, renderà pubbliche le decisioni che l'esecutivo prenderà per combattere il possibile propagarsi del virus, che in Cina è arrivato a 170 vittime.