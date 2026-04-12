Cordoglio del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per il tragico lutto che ha colpito il consigliere regionale Dino Basile
BARI - Il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla Giunta, esprime il più profondo cordoglio al consigliere regionale Dino Basile per la tragica scomparsa del figlio.
“In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l’intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili”.
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