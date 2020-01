Lotta all'obesità: 'Small mai più obesi' promuove camminata sportiva a Trani

TRANI - Il 26 gennaio l'associazione di volontariato 'Small mai più obesi', che sostiene le persone obese mediante un percorso a 360° small, nata all'incirca quindici anni fa dall'incontro di alcune amiche ex obese, con l'aiuto del, fondatore della, intende far conoscere a tutta Italia i danni di questa patologia. La prima donna operata, nonchè presidente dell'associazione, la Sig.ra Mariacarla Ossola, si batte affinchè si faccia tutto il possibile per contrastare l'obesità."Una camminata sportiva" è un evento in concomitanza con altri dell'associazione in Italia e si terrà inil 26 gennaio. Tra i numerosi nutrizionisti ina seguire l'associazione c'è il, che aiuta cambiando le abitudini alimentari sbagliate rendendo i muscoli efficienti anche con l'attività sportiva.In particolare il Dott.Esposito parlerà della, cioè quello strumento che valuta la massa muscolare grassa e il metabolismo in base all'altezza e peso, fondamentali per il cambiamento fisico. Questi medici nutrizionisti e psicologi, con l'equipe del professore Della Valle, si rapportano tra di loro mediante incontri che avvengono al, voluto da Della Valle affinchè gli specialisti possano essere formati e possano agire in tutta Italia.L'associazione 'Small mai più obesi' ha tra le sue: - Sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi dell'obesità. - Sviluppare ed organizzare momenti d'incontro tra persone obese ed ex pazienti usciti da questa malattia. - Attivare sinergiche collaborazioni tra enti pubblici e privati per creare oppurtunità di cambiamento. - Creare momenti di svago ed attività sportive per creare stili di vita sani. E come dice: "Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare".