Ordigno farmacia Silvestris, Gemmato: "Non lasciarsi intimidire"

REDAZIONE - Solidarietà all'amico e collega farmacista Sergio Silvestris per l'atto intimidatorio subito questa notte ai danni del suo esercizio farmaceutico. Episodi come questo devono tenere alti i riflettori sulla criminalità e soprattutto non devono intimidire, invito pertanto l'amico Sergio a non lasciarsi scalfire e a proseguire a testa alta e con la determinazione di sempre. Chi si mette a servizio della propria comunità come professionista e politico mette in conto di correre qualche rischio, non che possa svegliarsi perché un ordigno ha fatto saltare il proprio esercizio.Sono sicuro che le Forze dell’Ordine sapranno fare luce su mandanti ed esecutori di questo ignobile gesto ed assicurare alle patrie galere i responsabili. Così in una nota, il deputato pugliese di Fratelli d'Italia,