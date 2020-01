Pallamano: il Fasano pareggia a Merano

Nella prima giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Fasano ha pareggiato 30-30 a Merano. Nel primo tempo il Merano si è portato in vantaggio 7-4. Ha allungato 12-9. Il primo tempo è terminato in parità, 14-14. Nel secondo tempo i pugliesi con un gol di Angiolini si sono portati sul 16-14. Il Merano ha rimontato, 18-16 per la squadra altoatesina. Prantiner ha portato i meranesi sul 20-17.Il Fasano con una rete di Bargelli ha impattato 24-24. Si è portato in vantaggio con Angiolini sul 29-28. Grande equilibrio. La partita è finita in parità, 30-30. Il Fasano allenato da Francesco Ancona, è ottavo in classifica con 11 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Angiolini 8 gol e Bargelli 7 reti, nel Merano Stricker 10 gol e Prantiner 7 reti. Nella seconda giornata di ritorno il Fasano giocherà in casa contro il Trieste. I friulani hanno vinto 30-22 in casa col Gaeta e sono terzultimi con 7 punti.