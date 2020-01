Primarie: cinque associazioni civiche di Lecce si mobilitano

LECCE - Con un post su Facebook, Michele Emiliano ha ringraziato le associazioni civiche di Lecce - Civica, Lecce Città Pubblica, Coscienza Civica ideAzione, Sveglia e Noi Per Lecce - che hanno annunciato la loro mobilitazione per l’appuntamento con le primarie di coalizione: "Grazie a tutte e a tutti! Il vostro sostegno e soprattutto la vostra partecipazione alle primarie del 12 gennaio è un segnale bellissimo che arriva da Lecce e da un’amministrazione comunale che ci riempie di orgoglio! La Puglia non si ferma!".