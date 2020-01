Regionali, FdI: "Partito in crescita, pronti a lavorare pancia a terra nell’interesse della Puglia"

BARI - I consiglieri regionali di Fratelli d’Italiae il capogruppocommentano lo stato dell'arte del partito in vista delle Regionali pugliesi '20. “La crescita costante di Fratelli d'Italia, da Nord a Sud, ci rende orgogliosi del progetto, del nostro presidente Giorgia Meloni e della classe dirigente che lavora sui territori. Dopo il lusinghiero risultato in Emilia Romagna e Calabria - dove raddoppiamo i consensi rispetto alle ultime Europee e li quintuplichiamo rispetto alle precedenti regionali - siamo pronti a lavorare pancia a terra per la competizione elettorale pugliese. Abbiamo già iniziato due mesi fa, con una giornata dedicata ai temi caldi della Puglia, a raccogliere proposte da inserire nel programma di coalizione. Fratelli d'Italia sarà in prima linea per restituire alla Puglia il suo naturale e storico governo di centrodestra”.