Le intenzioni di acquisto degli italiani per San Valentino

Anche quest’anno siamo vicini a quella che si può considerare, a ragion veduta, una delle feste più amate dagli innamorati. Stiamo parlando, ovviamente, di San Valentino, il Santo cristiano da Terni che celebra la felicità per tantissime coppie di innamorati che non vedono l’ora che arrivi questo speciale giorno per poter festeggiare assieme.Nonostante molta gente creda che per amare una persona non sia necessaria una specifica ricorrenza, spiccatamente commerciale, sempre di più coppie scelgono invece di festeggiare questo lieto evento. E’possibile accorgersi di ciò dando uno sguardo alle zone commerciali di qualsiasi città, dove è possibile notare che le vetrine dei negozi, in occasione di San Valentino, si vestono a tema, riempiendosi di cioccolatini di ogni forma e tipo, di preziosi gioielli, di abbigliamento intimo, di calze e collant, ma soprattutto di cuori e diversi peluche, oggetto dei desideri degli innamorati.Ma non sono solo i negozi reali a celebrare l’amore, bensì anche quelli virtuali. Difatti, quello degli acquisti online, è un mercato in costante crescita, che ha oramai travolto la quotidianità di moltissimi di noi. A proposito di questo tema,l’ha studiato, analizzando nel dettaglio tutto ciò che scelgono di acquistare nel vasto mondo di Internet gli innamorati che stanno preparandosi al grande giorno del 14 Febbraio.Questa specifica ricerca considera, nello specifico, quelle che sono le intenzioni d’acquisto online, da parte degli utenti, durante le intere due settimane che precedono il giorno del 14 febbraio. Sono state analizzate, in particolare, le categorie-regalo per eccellenza, delle quali fanno parte degli oggetti quali gli sneakers, i profumi, i ciondoli, i sex toys, gli zaini e gli orologi da polso. Si è riusciti, in questo modo, a dimostrare quanto, per quel che riguarda gli acquisti di San Valentino siano interessati, in larga parte, anche tutto il mondo dell’ecommerce, non considerando soltanto quelle che sono le vetrine dei classici negozi fisici delle nostre città.Questo risultato è il frutto di molteplici fattori che vanno analizzati meglio. Principalmente, per comprendere questo fenomeno, bisogna guardare a quella che è la vastità di scelta che caratterizza l’offerta di mercato dello shopping online, la possibilità di mettere a confronto i diversi prezzi dei prodotti che si desidera acquistare e, fattore assolutamente non trascurabile, il poter effettuare una scelta in maniera incondizionata, senza che qualcuno possa giudicare quel che si vuole comprare. Ecco perché, in questo caso, risulta essere molto alta la percentuale del +64,5% delle intenzioni di acquisto online da parte di uomini riguardo a quella che è la categoria Sex Toys e Protezione.Stiamo parlando nello specifico di:, con una percentuale di + 92,9% di ricerche;, con una percentuale di + 83,1% di ricerche;, con una percentuale di + 64,5% di ricerche;, con una percentuale di + 51,8% di ricerche;, con una percentuale di +51,5% di ricerche.Per quanto riguarda invece il sesso femminile, questi sono i 5 prodotti più acquistati dalle donne in vista della festa di San Valentino:con una percentuale di +85,7% di ricerchecon una percentuale di +74,6% di ricerchecon una percentuale di + 47,9% di ricerchecon una percentuale di +46,5% di ricerchecon una percentuale di +46,0% di ricerche