BOLOGNA - "Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un'emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita". Così il leader della Legain conferenza stampa a Bologna. Salvini ha quindi parlato al comitato elettorale di, la candidata del centrodestra per le, che ha il suo quartier generale all'hotel Centergross di Bentivoglio, a circa 10 chilometri da Bologna.