KERMAN - Sono almeno 35 le persone morte e altre 48 quelle rimaste ferite nella calca durante la cerimonia di sepoltura del generale, la sua città natale in Iran. Lo rendono noto i media locali.Non si stempera quindi la tensione tra Iran e Usa nel giorno in cui una nuova ondata di folla si è radunata a Kerman per la sepoltura del generale Soleimani, la cui salma è arrivata nella cittadina dell'Iran sudoccidentale.