Serie B: Baroni, Oddo e Muzzi a rischio esonero

- In Serie B dopo la diciannovesima e ultima giornata di andata tre allenatori rischiano di essere esonerati. Il tecnico della Cremonese Marco Baroni, subentrato a Ottobre 2019 a Massimo Rastelli. I lombardi dopo il ko di domenica scorsa 1-0 col Pordenone sono quartultimi con 21 punti in zona play out. Se Baroni dovesse andare via da Cremona potrebbe esserci una soluzione interna con l’arrivo sulla panchina della Cremonese del tecnico della squadra Primavera Lucchini. L’allenatore del Perugia Massimo Oddo rischia moltissimo dopo la sconfitta in casa 1-0 col Venezia.Gli umbri, ottavi a quota 27 non sono riusciti a migliorare la loro posizione in zona play off. Se Oddo dovesse essere esonerato, la società umbra potrebbe fare arrivare a Perugia o Longo, o Aglietti o Stellone o Di Biagio, oppure Cosmi. Il tecnico dell’Empoli Roberto Muzzi, subentrato a Novembre 2019 a Cristian Bucchi rischia abbastanza dopo l’1-1 interno nel derby toscano col Livorno. L’Empoli è sestultimo con 23 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona play out, cioè sul Venezia. Se il presidente della società toscana Fabrizio Corsi decidesse di cambiare tecnico, o potrebbe sostituire Muzzi con l’allenatore della squadra Primavera Antonio Buscè, oppure potrebbe ritornare in panchina Cristian Bucchi.