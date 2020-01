Tuffo di Capodanno 2020: il forte vento non ferma i goliardici tutto cuore

BRINDISI - Non male per la goliardata tutto cuore organizzata dal gruppo “Summer Time – Animazione & Spettacolo” di Ilaria Lenzitti e Nico Lorusso, con l’illustre partenariato di DealGroup Brindisi, il Patrocinio del Comune di Brindisi e la Collaborazione di “PuliamoIlMare” Brindisi rappresentato da Alessandro Barba, considerando la giornata ventosa che minacciava il regolare svolgimento della manifestazione.Pienamente confermato il carattere internazionale dell’iniziativa con la presenza prima sugli scogli e poi nelle acque della Conca della coppia newyorchese formata da Danka Pinkosova e Michael Gebhard i primi due iscritti alla XI Edizione del tradizionale evento brindisino del primo giorno dell’anno, scaturita dal contatto con la Pagina Facebook “TuffoDiCapodannoBrindisi”. Presenza a stelle e strisce anche quella del texano Heath Melrose. Ai tre si è registrato l’arrivo sulla litoranea brindisina direttamente da Cracovia del 42enne polacco Remigius Pyszka.Il “Tuffo di Capodanno” inserito nel Cartellone Comunale degli eventi natalizi 2019 “Le Luci di Brindisi – La città a Natale 2019”, ormai un passaggio immancabile della tradizione brindisina; per il 4° anno consecutivo è stato trasmesso in diretta tv ed in esclusiva per il Digitale Terrestre dall’emittente Canale 85, in streaming su canale85.it e sulla loro pagina Facebook. I giornalisti Cristina Cavallo e Davide Cucinelli, affiancati dal collega Nico Lorusso, hanno scandito i tempi fino al momento del tuffo.Record di iscrizioni e presenze quindi, per una iniziativa senza scopo di lucro e da sempre legata alla solidarietà, con il sostegno anche da parte di semplici simpatizzanti non tuffatori, cittadini generosi, negozianti e aziende aderenti alla causa per l’obiettivo solidale di questa edizione: raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione ONLUS “Banco Farmaceutico”, ossia a tutti quei brindisini che non possono curarsi per ragioni economiche, permettendo quindi l’acquisto dei farmaci da donare agli enti assistenziali che si prendono cura dei bisognosi e per lo svolgimento di attività di ricerca sulla povertà sanitaria.È proseguito con stima e allegria il “Gemellaggio Morale” con il Tuffo di Capodanno – Città di Viareggio che dura ormai da 4 anni. Ufficializzato l’avvio dell’iter per la sottoscrizione di un “Patto di Amicizia” istituzionale da parte del Comune della città toscana e di quello adriatico con l’impegno dei rispettivi Assessorati allo Sport. Intesa che potrebbe tornare utile a Brindisi ai fini turistici. I responsabili della Asd Escape Tuscany Triathlon che organizzano l’evento in toscana per il 9° anno consecutivo e hanno ideato l'ormai ‘famosa’ cuffia col motto “Hai Freddo?…STAY HOME”, hanno consolidato gemellaggio e patto.L’atteso appuntamento brindisino del primo giorno dell’anno ha visto il raduno dei partecipanti a partire dalle prime ore del mattino con l’arrivo degli ultimi iscritti che dai 166 della vigilia ha portato il numero finale dei tuffatori a 190. Puntuale alle 10:30, il momento religioso della benedizione delle acque ad opera di Don Giovanni Prete parroco della Sciaia che ha sede in Santa Maria del Casale. A partire dalle ore 11:00 il conto alla rovescia e il caratteristico momento del tuffo, aperto a tutti gli interessati e a quanti hanno voluto provare l’ebbrezza di un bagno in mare in pieno inverno ed il “Brindisi” finale come un augurio per il nuovo anno. A conclusione e come forma di ringraziamento a tutti i partecipanti ed al pubblico intervenuto, tra i presenti sono stati sorteggiati simpatici premi e gadgets offerti spontaneamente da negozianti e artigiani di Brindisi, sempre per raccogliere fondi per il “Banco Farmaceutico”.