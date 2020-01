Serie B: a Empoli Marino subentra a Muzzi, a Pescara Legrottaglie sostituisce Zauri

In Serie B Pasquale Marino, 57 anni nato a Marsala in provincia di Trapani in Sicilia, è il nuovo allenatore dell’Empoli. Subentra a Roberto Muzzi esonerato dopo il pareggio 1-1 in casa contro il Chievo Verona nella seconda giornata di ritorno. Marino ha firmato con l’Empoli fino a giugno 2020. I toscani sono in zona play out con 24 punti. Marino dovrà portare l’Empoli a raggiungere la salvezza. Debutterà in panchina sabato 1 febbraio nella terza giornata di ritorno alle 18 in casa contro il Crotone. Nella scorsa stagione Marino ha allenato lo Spezia in Serie B. Con i liguri ha raggiunto la qualificazione ai play off per la promozione in Serie A.Anche a Pescara è arrivato un nuovo tecnico. E’ Nicola Legrottaglie, 43 anni, che ha sostituito Luciano Zauri, il quale si è dimesso dopo la sconfitta 2-1 in casa contro la Salernitana nella prima giornata di ritorno. Legrottaglie, pugliese nato a Gioia del Colle in provincia di Bari, ha già debuttato sulla panchina degli abruzzesi. Con Legrottaglie il Pescara ha vinto 2-0 a Udine contro il Pordenone secondo in classifica. Per il Pescara decisivi i gol realizzati nel secondo tempo da Zappa e da Galano. Il Pescara è nono in classifica con 29 punti. A rischio la panchina del tecnico del Cosenza Piero Braglia dopo la sconfitta dei calabresi 2-1 a Salerno. I l Cosenza è terzultimo in zona retrocessione con 20 punti.