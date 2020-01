Libri: Luigi Laguaragnella presenta 'Abbracci alla libreria Prinz Zaum

BARI - Lo scrittore e giornalista Luigi Laguaragnella presenta Abbracci (Progedit) a Bari, presso la libreria Prinz Zaum, in via Cardassi 93, martedì 28 gennaio alle ore 19.00. Con l'autore dialoga l'editore Gino Dato.Tra desiderio e ricordo, tra incontri inaspettati e gesti vitali il protagonista, Lorenzo, vaga alla ricerca di uno stato di equilibrio interiore e sociale che gli restituisca il valore dei rapporti familiari e amichevoli.Le strade della sua città fanno da sfondo all’esercizio di decisivi abbracci che riceve da persone a lui care. Rappresentano la quotidianità o sono del tutto inaspettati: gli regalano nuova forza, fiducia, un senso di gratitudine per la vita nonostante i continui stati di inquietudine.Sul crinale di relazioni deludenti o scivolose, progetti di vita inattuali o che tardano a concretizzarsi, Lorenzo fluttua tra stati d’essere e non essere. Gli abbracci riaccendono il flusso della vita, riscoprendo i legami con le persone, le emozioni, i desideri. Riprende così il suo cammino, uscendo dal web, da quelle “stanze dell’eco” in cui, a volte, resta imprigionato come un solitario hikikomori.Luigi LaguaragnellaCollana: IrisEdizione: 2019, pp. 112ISBN/ISSN: 978-88-6194-450-3