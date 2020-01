Serie C: nel turno n.23 big match per Bari e Monopoli

(credits: Ssc Bari Fb)

- Saranno il Granillo di Reggio Calabria e il Veneziani di Monopoli i campi centrali della 23ma giornata del Girone di ritorno del Girone C. Dalle ore 15 di domenica 26 gennaio 2020, il Bari affronterà la Reggina con l'obiettivo di ridurre a -3 il distacco dagli amaranto. Di contro, l'attuale capolista vorrà riscattarsi a seguito della clamoroso 2-1 interno subìto dalla Virtus Francavilla nel recupero della prima giornata di ritorno, disputatosi mercoledì 22 gennaio.Un dettaglio di non poco conto per il Bari chiamato ad un confronto vietato ai deboli di cuore. Allungare, possibilmente con una vittoria, la striscia dei 18 risultati utili consecutivi consentirà al Galletto di poter distanziare l'inseguitrice Ternana. La compagine umbra che coabita con il Bari in seconda posizione, sempre alle 15, affronterà il Monopoli nell'altro incontro di cartello in chiave playoff del turno n.23.Esso riserva dei confronti interessanti anche per i playout. Fra essi, spicca quello del Viviani di Potenza, coi potentini (anch'essi in corsa per la promozione) che ospiteranno il Bisceglie reduce dall'1-0 al Rende e bisognoso di punti pesanti per uscire dalla zona calda della classifica. Gara altrettanto impegnativa per la Virtus Francavilla che, galvanizzata dal successo in casa della Reggina, riceverà l'ostica Paganese. La compagine brindisina punterà al successo per raggiungere la parte centrale della graduatoria del Girone C.