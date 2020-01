Serie D: il Bitonto è primo, il Foggia bloccato dal Fasano

Nella prima giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto supera 2-0 allo Stadio “Degli Ulivi” il Francavilla in Sinni ed è primo in classifica da solo con 40 punti. La squadra di Roberto Taurino passa in vantaggio nel primo tempo con Terrevoli di testa su cross di Turitto. Nel secondo tempo raddoppia Turitto ancora di testa su passaggio di Bolognese. Il Foggia si fa bloccare 2-2 allo Stadio “Pino Zaccheria” dal Fasano ed è secondo a 38 punti. Nel primo tempo in gol il Foggia con Cipolletta, tiro di destro.Nel secondo tempo il Fasano pareggia con Diaz di sinistro. La squadra di Pasquale Laterza passa in vantaggio di nuovo con Diaz, tiro rasoterra. Il Foggia pareggia con Gentile di testa. Il Fasano è quinto a quota 31. Il Taranto vince 2-0 a Brindisi ed è quarto con 31 punti. Nel primo tempo in vantaggio gli jonici con Genchi, pallonetto di destro. Nel secondo tempo il Taranto raddoppia con D’Agostino di sinistro. Il Brindisi è ottavo a quota 25.Il Cerignola vince 2-1 a Casarano ed è sesto a 31 punti. I salentini sono settimi a quota 29. Nel primo tempo il Cerignola in gol con Rodriguez di destro. La squadra di Vincenzo Feola raddoppia. Favetta devia involontariamente di testa il pallone nella propria porta. Nel secondo tempo il Casarano segna con Mincica di sinistro. Il Gravina pareggia 0-0 a Nardò ed è nono a 24 punti. I salentini sono quartultimi a quota 19. L’Altamura pareggia 0-0 in casa col Gladiator ed è decima a 21 punti. L’Andria vince 2-1 allo Stadio “Degli Ulivi” col Gelbison ed è quintultima a quota 19.