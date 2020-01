Tommaso Paradiso pubblica 'I nostri anni': ''E' una canzone manifesto, un punto importante della mia carriera'

“I nostri anni”, scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordi a Kant. La descrizione dei nostri anni che porta a una domanda universale sulla felicità: Cos’è che ci fa sentire polvere di stelle?









“I nostri anni” nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po' come lo sono state “Promiscuità” o “Sold Out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone.A partire dal 21 ottobre 2020 Tommaso Paradiso partirà per “SULLE NUVOLE TOUR”, dove sarà protagonista sui palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, toccherà 10 città e inizierà dal Palazzo dello Sport di Roma (21 ottobre), per poi fare tappa a Napoli (27 ottobre), Bari (30 ottobre), Reggio Calabria (3 novembre), Catania (6 novembre), Milano (11 novembre), Jesolo (14 novembre), Firenze (25 novembre), Bologna (28 Novembre) e concludersi al Pala Alpitour di Torino il 4 dicembre 2020.Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta in cui non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d'Amore”, “New York”, “Felicità Puttana” e “Maradona y Pelé” (al 2° posto nella Top 100 of the year 2019 italiana EarOne e alla posizione #9 nella Top 100 of the year EarOne) oltre naturalmente ai singoli “I nostri anni” e “Non avere paura”, uscito il 25 settembre e già certificato disco di platino (Island Records).A oltre due mesi dall’uscita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle classifiche Apple Music, iTunes, EarOne e nella Top 15 della FIMI/Gfk. Su Spotify il brano ha raggiunto 22 milioni di stream e su Youtube il suo video conta oltre 17 milioni di views.Mercoledì 21 ottobre 2020 || Roma @ Palazzo dello SportMartedì 27 ottobre 2020 || Napoli @ PalaPartenopeVenerdì 30 ottobre 2020 || Bari @ PalaFlorioMartedì 3 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafioreVenerdì 6 novembre 2020 || Catania @ PalaCataniaMercoledì 11 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum ForumSabato 14 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInventMercoledì 25 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela ForumSabato 28 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol ArenaVenerdì 4 dicembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour