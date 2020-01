Serie D: il Bitonto trionfa 3-0 ad Agropoli, il Foggia ko 2-0 a Gravina

- Nella quarta giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto ha vinto 3-0 ad Agropoli ed è primo in classifica con 47 punti. Nel primo tempo i pugliesi sono passati in vantaggio con Lattanzio, tiro di destro. Hanno raddoppiato con Gianfreda di testa. Nel secondo tempo il Bitonto ha realizzato la terza rete con Patierno di sinistro. Il Foggia ha perso 2-0 a Gravina nel primo dei tre derby pugliesi di questo turno di campionato e ora è terzo con 42 punti, a -5 dal Bitonto. Nel primo tempo sullo 0-0 il Foggia è rimasto in dieci. E' stato espulso il portiere Fumagalli per un fallo da ultimo uomo su Santoro. Nel primo tempo il Gravina è passato in vantaggio con Ficara di destro. Nel secondo tempo ha raddoppiato ancora con Ficara di sinistro. Il Gravina è ottavo a 27 punti.Il Fasano ha perso 2-1 in casa contro il Sorrento ed è settimo con 31 punti. Il Sorrento è secondo a 43 punti. Nel primo tempo il Fasano è passato in vantaggio con Titarelli di testa. I campani hanno pareggiato con La Monica di destro. Nel secondo tempo il Sorrento ha realizzato il gol decisivo con Bonanno di testa. Nel secondo derby pugliese il Cerignola ha vinto 4-1 in casa col Brindisi. Nel primo tempo il Cerignola è passato in vantaggio con Longo di destro. Il Brindisi ha pareggiato con Tourè di sinistro. Nel secondo tempo di nuovo in gol il Cerignola con Sansone, tiro in diagonale. Lo stesso Sansone stavolta su punizione ha realizzato la terza rete del Cerignola. Rodriguez con un tocco rasoterra ha segnato il quarto gol. Il Cerignola è quarto con 40 punti, il Brindisi è nono a quota 27.Il Taranto ha vinto 3-0 in casa col Grumentum ed è quinto con 35 punti. Nel terzo derby pugliese il Casarano ha vinto 4-2 in casa con l’Andria ed è sesto con 34 punti. Nel primo tempo in gol l’Andria con Palazzo su punizione. I salentini hanno pareggiato con Favetta di destro. Sono andati di nuovo in gol ancora con Favetta di sinistro. Nel secondo tempo il Casarano in rete per la terza volta con Mincica, tiro rasoterra. I salentini hanno segnato il quinto gol di nuovo con Mincica di destro. L’Andria ha realizzato la seconda rete con Montemurro, tiro al volo. L’Andria è terzultima con 19 punti. L’Altamura ha pareggiato 2-2 a Francavilla in Sinni ed è decima con 26 punti. Il Nardò ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Nocerina ed è sestultimo con 24 punti.