Serie A: una tripletta di Ronaldo e un gol di Higuain stendono il Cagliari

- Al rientro dalla sosta natalizia, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, la Juventus torna agilmente alla vittoria, battendo per 4-0 un Cagliari poco brillante. I tre punti conquistati all'Allianz Stadium permettono ai bianconeri di portarsi in vetta alla classifica in attesa della sfida serale tra Napoli ed Inter.Ci ha pensato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, ad abbattere il Cagliari. Le reti del portoghese sono arrivate tutte nella ripresa. Al 49’ ha approfittato di un disimpegno errato della difesa avversaria per rubare palla e battere Olsen. Il raddoppio è avvenuto su calcio di rigore, conquistato da Dybala e trasformato con freddezza al 67’.All'82' il fuoriclasse in maglia numero 7 ha siglato il terzo gol a tu per tu con l’estremo difensore avversario, liberato da un assist di Douglas Costa. La terza rete di Ronaldo è stata preceduta dal gol del subentrato Higuain. All'81' l’attaccante argentino si è liberato di due difensori avversari e ha lasciato partire un tiro che ha sorpreso Olsen.