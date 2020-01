Decreto Xylella, Zullo: "Emiliano assente e i 300 mln arrivano in Puglia grazie agli assessori del cdx e del Nord"

BARI - “Nel pomeriggio il presidente Michele Emiliano, a conclusione del Conferenza Stato-Regioni, ci ha fatto sapere che erano ‘soddisfatti del via libera piano per rigenerazione olivicola per il quale ci siamo a lungo battuti’.“Si saranno pure ‘a lungo battuti’, ma sicuramente non dove il Decreto Xylella ha avuto il via libera! Visto che gli assessori regionali all’Agricoltura del Nord hanno sentito il bisogno di scrivere addirittura una nota congiunta per rimarcare l’assenza di Emiliano ‘che da mesi non si vede in commissione politiche agricole nazionale, pur essendone presidente’.“Quindi i pugliesi, gli agricoltori devono sapere che se il Decreto è stato approvato e i 300milioni arriveranno è per merito degli assessori regionali di centrodestra della Lombardia, del Vento, della Liguria, del Friuli Venezia Giulia e del Piemonte!”. Così in un una nota il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.