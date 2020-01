Tennis: a Te Anau in Nuova Zelanda Musetti e Vavassori al secondo turno

- Nel primo turno del torneo di tennis maschile di Te Anau in Nuova Zelanda Lorenzo Musetti ha vinto 7-6 6-0 contro l’australiano Ibrahim. Andrea Vavassori ha sconfitto 6-2 2-6 7-6 il neozelandese Crowther. Nel secondo turno del torneo juniores under 18 di Arlon in Belgio Stefano Papagno è stato eliminato 6-3 6-2 dal ceco Janousek. Jacopo Denitto ha perso 6-1 3-6 10-4 contro il belga Verwerfit.Parteciperanno dal 25 gennaio 2020 agli Open d’Australia juniores a Melbourne i tennisti Italiani Cobolli, romano di 17 anni, Vincent Ruggeri nato a Bergamo anche lui diciassettenne, Luca Nardi, 16 anni di Pesaro, Lorenzo Rottoli, 17 anni di Como, e Francesco Maestrelli, 17 anni nato a Pisa. Tra le donne nel torneo di Arlon in Belgio nel primo turno Sofia Antonella Caldera è stata eliminata 6-1 6-4 dall’olandese Spee. Camilla Raggi sfiderà la belga Emeline De Witte.