Vico del Gargano, il paese di San Valentino che celebra amore e agrumi

VICO DEL GARGANO (FG) – C’è un San Valentino del tutto speciale in Italia: è quello che si vive, si respira, si assapora e si sperimenta con tutti e cinque i sensi a Vico del Gargano. Nei giorni che precedono la ricorrenza, e fino al 16 febbraio, Vico del Gargano celebra il suo Santo Patrono vestendosi a festa, con strade, piazze, vicoli e interi quartieri addobbati con alloro, arance, cuori e limoni.Per quattro giorni, da giovedì 13 febbraio e fino a domenica 16, gli elementi più interessanti, intensi e curiosi del patrimonio storico e culturale vichese sono espressi attraverso riti, usanze ed eventi che raccontano l’identità di uno de I Borghi più belli d’Italia. San Valentino, a Vico nel Gargano, è nelle centinaia di coppie che rinnoveranno la loro promessa d’amore nel Vicolo del Bacio e al pozzo delle promesse.E’ nelle arance e nei limoni prodotti qui, negli agrumeti che diffondono un profumo meraviglioso e inconfondibile, con i colori del sole impressi su frutti dal sapore squisito. C’è tutto nei giorni della festa dedicata a San Valentino: religione, arte, enogastronomia, musica, fuochi pirotecnici, amore e senso di appartenenza.Il 13 febbraio, alle ore 17, nell’aula consiliare del palazzo municipale sarà inaugurata la mostra di pittura dedicata alla memoria di Concetta Di Stefano, artista vichese di grande talento, autodidatta, capace nella sua vita breve e intensa di fare apprezzare le proprie opere anche a critici di livello internazionale. Sul valore artistico e l’emozione delle immagini, sarà incentrata anche la mostra fotografica dedicata a “San Valentino e il Venerdì Santo a Vico del Gargano” che sarà inaugurata il 13 febbraio nella Chiesa dell’Annunziata.. Il 14 febbraio prenderà il via la terza edizione del Mercatino di Terrarancia, con tre giornate durante le quali in Corso Umberto, Largo Fuoriporta e Piazza Castello saranno protagoniste le eccellenze enogastronomiche del Gargano. Saranno tre giornate dedicate ai sapori, alla cultura e alla grande maestria di chi produce alcuni veri e propri fiori all’occhiello dell’enogastronomia italiana.Un bacio, una promessa d’amore, una fotografia a immortalare un istante di eternità: il 14 febbraio, le coppie che si recheranno al Vicolo del Bacio e al pozzo delle promesse potranno partecipare al concorso per vincere una vacanza di una settimana a Calenella, uno dei due affacci di Vico del Gargano sulla costa assieme a San Menaio, l’altra frazione balneare del paese.La statua di San Valentino è bellissima. Ancora più bella e luminosa apparirà il 14 febbraio, alle ore 11, quando verrà portata in solenne processione per le vie del paese. Intenso ed emozionante il momento consacrato alla benedizione degli agrumeti. Alle 18, la Chiesa Madre accoglierà la Santa Messa degli Agricoltori e, a alle ore 19, ospiterà il concerto di solidarietà “Un dono dal cielo” eseguito dalla Fanfara dell’Aeronautica Militare. Sempre il 14 febbraio, alle ore 20, spettacolo di fuochi pirotecnici in Piazza San Domenico. Sabato 15 febbraio, oltre alla seconda giornata di Terrarancia, alle 20.30 nell’auditorium Lanzetta si terrà lo spettacolo teatrale “San Valentino nel Cuore”.Domenica 16 febbraio, è in programma la terza e ultima giornata dei mercatini di Terrarancia, una vera e propria ‘galleria’, una ‘expò’ ricca di aromi, storie e sapori che raccontano in modo esperienziale le eccellenze del territorio.