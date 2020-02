23-2-20, Bari capitale d'Italia per 1 giorno

- Domenica 23 febbraio 2020 Roma passerà per un solo giorno alla città di Bari il testimone di Capitale d'Italia. Un passaggio che nei 150 anni dalla sua proclamazione capitolina è motivato dalla presenza nel capoluogo pugliese del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Entrambi assisteranno alla Messa officiata in piazza Prefettura da Papa Francesco a conclusione della 4 giorni di riflessione dal titolo "Mediterraneo, frontiera di pace" e alla quale parteciperanno 58 vescovi dei Paesi bagnati dal Mare Nostrum.Alla solenne concelebrazione eucaristica, che avrà inizio alle 10.45, è prevista anche la presenza di altri due ministri del Governo nazionale in carica. A elevare Bari quale capitale italiana sarà anche l'imponente apparato di sicurezza che sarà coordinato da alti funzionari delle Forze dell'Ordine, provenienti da Roma.