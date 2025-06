Tragedia in mare a Fasano: muore 56enne colto da malore mentre fa il bagno

– Tragedia questa mattina nelle acque antistanti l’Archeolido di Fasano, dove un uomo di 56 anni,, è deceduto mentre faceva il bagno. L’uomo, residente a, è stato colto da un malore improvviso che si è rivelato fatale.

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Poco dopo è giunto sul posto il personale del 118, che ha provveduto al trasporto urgente all’ospedale Perrino di Brindisi.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Giovanni Fusillo è morto poco dopo il ricovero. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità di Noci, dove l’uomo era conosciuto e stimato.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti, ma tutto lascia pensare a un malore improvviso. Non risultano al momento altri elementi che facciano ipotizzare cause diverse.