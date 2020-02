Bari, disservizi Cup ospedale San Paolo. Laricchia: “Ecco com’è ridotta la sanità dopo 5 anni di Assessorato inesistente”

BARI - “Quanto denunciato da Emiliano sui presunti disservizi al CUP dell’ospedale San Paolo dimostra come è ridotta la nostra sanità dopo cinque anni di assessorato inesistente. È gravissimo che i cittadini pensino che l’unico modo per risolvere il problema sia telefonare a lui invece di denunciare la chiusura apparentemente immotivata degli sportelli al dg della ASL o agli organi preposti. Ancora più grave è che Emiliano se ne vanti e si faccia campagna elettorale su quei dipendenti su cui è stata avviata una indagine interna, di cui chiederemo a breve l’esito, senza prima sapere cosa sia successo. Ci aspettiamo una dura presa di posizione da parte del dg Sanguedolce nei confronti dell’ingerenza dell’assessore. Da anni denunciamo i disservizi ai Cup e chiediamo impegni concreti della Giunta contro le agende chiuse che, lo ricordiamo, sono illegali. Niente è stato fatto, ma si sa in vista della campagna elettorale si risvegliano le coscienze e si aprono gli occhi. Dopo anni in cui si è guardato dall’altra parte”. Così in una nota la consigliera regionale (candidata presidente del M5S alla Regione Puglia)