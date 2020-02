Papa Francesco a Bari: incontro in Prefettura

BARI - Proseguono in Prefettura gli incontri dedicati alla visita del Papa in programma per il 23 febbraio. Oggi, alla presenza del Capo della Gendarmeria Vaticana e del Dirigente dell’Ispettorato Vaticano, si è tenuto un ulteriore incontro di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso del quale sono stati illustrati i provvedimenti adottati in termini di sicurezza e definite le misure di safety. Lo rende noto la Prefettura di Bari.Sono stati anche esaminati, in dettaglio, gli aspetti organizzativi relativi ai momenti in programma dell’evento anche sotto il profilo dell’accoglienza dei fedeli che parteciperanno alla messa del Santo Padre.