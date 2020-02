'Fellini 100', mostra a Roma

- ROMA - In occasione dei cento anni dalla nascita del genio Federico Fellini, il CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia), con le edizioni Sabinae, il sostegno della Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali, e il patrocinio dell'Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello, ha organizzato una mostra fotografica, curata da Simone Casavecchia, presso i locali della Galleria della Biblioteca Angelica di Roma.La mostra vuole scoprire la personalità del maestro riminese attraverso il suo sguardo e la sua mimica, nel tentativo di restituirci l'uomo-Fellini e non solo il grande regista.Gli scatti, inediti, rivivono il percorso umano di Fellini: si va dai primi piani con Donald Sutherland sul set di “Casanova”, alla bellissima foto con la procace prostituta “Mamma Roma” di “Roma”, per passare poi all'immagine del regista che danza duettando con Marcello Mastroianni sulla scena de “La città delle donne”.E' esposto anche uno “scherzo” letterario inedito del Maestro, intitolato “La dieta dell'astronauta”, un gioco fra amici per far dimagrire artisti e astronauti.Insomma, Roma in ginocchio davanti allo splendore ironico, beffardo e... centenario di Federico Fellini.Ci piace concludere con alcune sue celebri frasi, che ci danno il senso del suo essere artista e uomo: ”Il cinema mi ha permesso di esprimere il bugiardo che io sono. So che la realtà a volte è più strana della finzione, ma la bugia è sempre più interessante. Perché ci dice qualcosa del bugiardo...”. Più chiaro di così!Galleria della Biblioteca Angelicavia di Sant'Agostino,11 – Roma.Fino al 28 febbraio.Ingresso libero, dalle ore 10.30 alle ore 18.30.