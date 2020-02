Bari, odissea al Pronto soccorso del 'Giovanni Paolo XXIII': Gemmato interroga il ministro

BARI - Interrogherò il ministro della Salute Roberto Speranza circa le iniziative che intenda adottare per migliorare la situazione dell'Ospedale Giovanni XXIII di Bari e per garantire ai cittadini e ai pazienti i livelli essenziali di assistenza, qualora le notizie comparse sulla stampa siano accertate. Ho appreso infatti che qualche giorno fa una mamma barese ha atteso oltre cinque ore nel pronto soccorso del Giovanni XXIII per poter far visitare la sua piccola, ed è dovuta andar via senza alcun controllo poiché c'era un solo pediatra per decine e decine di bimbi malati. Confido nella solerzia del ministero, soprattutto considerando il periodo di picco influenzale ordinario.Lo dichiara, deputato pugliese di Fratelli d'Italia e segretario commissione Affari sociali e Sanità alla Camera dei Deputati.