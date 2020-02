Basket: il San Severo ko 74-66 a Udine

Nell’undicesima giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 74-66 a Udine. Primo quarto, Saccaggi 3-0 per i pugliesi.Ogide, 10-5. Maspero, 15-5. Gazzotti tiene in gara i friulani, ma 18-17 per il San Severo. Demps, i pugliesi si impongono 24-20. Secondo quarto, Italiano 31-24 per i pugliesi allenati da Lino Lardo. Amato, 35-34 per i friulani. Beverly, Udine prevale 37-36. Terzo quarto, Antonutti 42-38 per la squadra avversaria. Spanghero tiene nel match il San Severo, ma 44-43 per Udine. Demps, 46-44 per la squadra di Lino Lardo. Cromer, Udine trionfa 50-49.Quarto quarto, Gazzotti 53-49 per i friulani. Strautins, 57-51. Croner, 64-51. Beverly, Udine vince questo quarto e 74-66 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ quintultimo in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, nei pugliesi Demps 20 punti, nei friulani Gazzotti 14 punti. La partita che il San Severo doveva giocare nella dodicesima giornata di ritorno in casa contro il Piacenza è stata rinviata a data da destinarsi per il Coronavirus.