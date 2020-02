Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 93-91 col Saragozza, fuori dalla Champions

(credits: Happy Casa Fb)

- Nella quattordicesima e ultima giornata della prima fase di Champions di basket maschile nel girone D l’Happy Casa Brindisi ha perso 93-91 in casa contro gli spagnoli del Saragozza. Primo quarto, Brown 5-4 per i pugliesi. Banks, 15-10. L’Happy Casa si impone 17-15. Secondo quarto, Radovic 23-19 per il Saragozza. Gaspardo, 29-28 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Tripla di Zanelli, 37-32. Sutton, l’Happy Casa Brindisi prevale di nuovo 46-41. Terzo quarto, Brown 51-50 per la squadra di Frank Vitucci. Banks, 60-52. Hlinason impatta per gli spagnoli, 60-60. Brown, Brindisi trionfa 64-61.Quarto quarto, Gaspardo 69-61 Happy Casa. Sutton, 79-75. Benzing tiene in gara la squadra avversaria, ma 86-83 per i pugliesi. Seeley permette agli spagnoli di pareggiare, 91-91. Ennis, il Saragozza vince questo quarto e 93-91 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi che è eliminata in Champions. Migliori realizzatori, nei pugliesi Sutton 18 punti, negli spagnoli Seeley 16 punti. Molta delusione tra i tifosi dell’Happy Casa Brindisi. Ora però i pugliesi avranno ottime possibilità di ottenere buoni risultati nelle finali a otto di Coppa Italia a Pesaro e in A/1 di basket maschile.