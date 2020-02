Serie B: ad Ascoli arriva Stellone, a Livorno ritorna Breda

In Serie B Roberto Stellone è il nuovo allenatore dell’Ascoli. E’ subentrato a Paolo Zanetti esonerato dopo la sconfitta 1-0 in casa col Frosinone. Prima dell’arrivo di Stellone ad Ascoli la squadra marchigiana era stata provvisoriamente affidata al tecnico della Primavera, lo spagnolo Guillermo Abascal. Con Abascal l’Ascoli ha vinto 3-0 a Livorno. Stellone ha firmato con l’Ascoli fino a giugno del 2021.Il presidente della società marchigiana Carlo Neri ha scelto Stellone per cercare di qualificarsi ai play off per la promozione in Serie A. L’Ascoli è dodicesimo con 30 punti. Stellone debutterà in panchina venerdì 7 febbraio alle 21 in casa contro la Juve Stabia nell’anticipo della quarta giornata di ritorno.Roberto Breda è tornato ad allenare il Livorno. Il presidente della società toscana Aldo Spinelli dopo il ko 3-0 subito in casa con l’Ascoli ha esonerato il tecnico Paolo Tramezzani, il quale era subentrato a Roberto Breda il 9 dicembre 2019 dopo la quindicesima giornata di andata. Il Livorno è ultimo in classifica con 13 punti. Breda esordirà sulla panchina dei toscani sabato 8 febbraio alle 15 a Udine contro il Pordenone.L’obiettivo dei toscani è raggiungere i play out per evitare la retrocessione in Serie C. A Cosenza dopo la sconfitta 2-1 subita a Pescara è in bilico l’allenatore Piero Braglia. Per il tecnico della squadra calabrese, terzultima con 20 punti, potrebbe essere decisiva per evitare l’esonero la partita che il Cosenza giocherà domenica 9 febbraio alle 21 in casa contro la solitaria capolista Benevento.