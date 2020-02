Basket: l'Happy Casa Brindisi supera 78-53 la Fortitudo Bologna e vola in finale di Coppa Italia

(credit: Happy Casa Brindisi Fb)

Nella semifinale della Coppa Italia di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 78-53 a Pesaro contro la Fortitudo Bologna e si è qualificata per la finale. Primo quarto, Thompson 7-0 per i pugliesi alllenati da Frank Vitucci. Brown, 13-8. Banks, 21-9. Brindisi si impone 23-12. Secondo quarto, Banks 28-16 Happy Casa. Zanelli, 32-16. Sutton, 34-18. Gaspardo, 41-24. Brown, Brindisi prevale di nuovo 45-24. Terzo quarto, ancora Brown 51-24 Happy Casa. Thompson, 59-27. Brown, 62-34. Stone, Brindisi trionfa 64-37.Quarto quarto, Sutton 72-41 per la squadra di Frank Vitucci. Gaspardo, 74-43. Campogrande, 78-49. L’Happy Casa Brindisi vince questo quarto, 78-53 tutta la partita e vola in finale. Successo importante per i pugliesi. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Brown 18 punti, nella Fortitudo Bologna Cinciarini 10 punti. Nella finale l’Happy Casa Brindisi sfiderà il Venezia che nell’altra semifinale ha vinto 67-63 contro il Milano.