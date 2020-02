Pallamano: il Fasano ko 25-22 col Cassano Magnago

Nella quarta giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Fasano ha perso 25-22 in casa contro il Cassano Magnago.Nel primo tempo gol di Moretti, 6-2 per i lombardi. Saitta, il Cassano Magnago allunga 8-6. Rete di Mendola, la squadra avversaria conclude il primo tempo in vantaggio 13-9. Nel secondo tempo Marzocchini, 15-9 per il Cassano Magnago. Un gol di Knezevic tiene in partita i pugliesi, ma 19-17 per i lombardi. Dolic, il Cassano Magnago vince questo tempo e 25-22 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Fasano.Terzo ko consecutivo per la squadra allenata da Francesco Ancona. I pugliesi sono noni in classifica con 13 punti. Migliori realizzatori, nel Fasano Knezevic 9 gol e Pugliese 3 reti, nel Cassano Magnago Moretti 7 gol e Marzocchini 4 reti. Nella quinta giornata il Fasano giocherà a Bressanone. Sarà una gara molto difficile ma i pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per fare un salto di qualità in classifica.