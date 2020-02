Cagliari-Napoli 0-1: la ricetta Gattuso funziona, Europa a -2

Il Napoli non molla e, complice la cura Gattuso, lancia un segnale al campionato e alle rivali. Gli azzurri, nel posticipo della 24a giornata, battono in trasferta il Cagliari 1-0 grazie ad un gol firmato da Mertens e superano la squadra sarda in classifica portandosi a -2 dall'Europa.Gattuso conferma il Napoli in versione San Siro ed è la scelta giusta. La partita appare piuttosto tattica con gli uomini di Gattuso che costruiscono le azioni dal basso, stando attenti a non subire le ripartenze degli avversari. A farne le spese, però, è lo spettacolo con il Cagliari che fa fatica a trovare gli spazi e i partenopei che non trovano mai il guizzo vincente per colpire gli avversari. Il primo tempo termina così sullo 0-0.Nella ripresa, tutto sembra sostanzialmente identico ai primi 45 minuti. L'ingresso in campo di entrambe le squadre non è esaltante, ma il Napoli prova in tutti i modi a sbloccare il risultato. Il gol, così, arriva al 65' quanto Mertens inventa un destro a giro che non lascia scampo a Cragno. I sardi accusano il colpo, ma Pellegrini e Klavan da fuori, provano ad impensierire senza successo Ospina. Il Napoli, così, porta a casa la vittoria e tre punti pesantissimi.