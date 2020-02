Coronavirus: prime guarigioni in Cina

PECHINO - Prime guarigioni in Cina dal nuovo coronavirus (2019-nCoV). Alcune province e municipalità del paese asiatico hanno reso noto in queste ore che altri pazienti infettati sono guariti e hanno lasciato gli ospedali in cui erano ricoverati. In particolare nella provincia orientale cinese dello Jiangxi 4 pazienti sono guariti e sono stati dimessi, dopo altre tre guarigioni riportate in precedenza.Zhang Wei, un esperto del quartier generale provinciale di emergenza sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia dello Jiangxi, ha dichiarato che sulla base delle analisi dei pazienti curati, la rilevazione tempestiva e il trattamento rapido sono stati fattori chiave nella loro guarigione. La provincia sudoccidentale cinese del Sichuan oggi ha riportato il primo caso di paziente guarito dalla polmonite da nuovo coronavirus.Una paziente di 57 anni oggi è stata dimessa da un ospedale nella provincia centrale di Hunan, nei pressi di quella di Hubei, epicentro dell'epidemia. A Pechino un medico che è stato infettato dal nuovo coronavirus dopo essersi recato a Wuhan è guarito e oggi ha lasciato l'ospedale. E' il quinto paziente guarito e dimesso da un ospedale della capitale cinese.