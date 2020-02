Coronavirus: primo italiano positivo. Stanno bene connazionali su nave Giappone

Il numero dei morti causati dal nuovo coronavirus è stato aggiornato adalla commissione sanitaria nazionale cinese. Superati anche idi positività in. Attualmente sono. La provincia maggiormente colpita resta quella di, che ha registratonelle ultime 24 ore. Dei contagiati,Salgono aal virus registrati sulla nave da crocieradella Carnival Japan nella, in quarantena al largo del Giappone. Lo rendono noto i media locali. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell'equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c'erano italiani tra i primi 20 trovati positivi. In totale, le autorità sanitarie hanno sottoposto a test 273 persone a bordo della nave., spiega all'ANSA una fonte da Tokyo, osservando che la situazione "è complicata viste le migliaia di persone coinvolte. Il pallino, con la nave ferma a Yokohama, è di sicuro nelle mani delle autorità giapponesi".Intanto il presidenteha avuto una conversazione telefonica con il presidente Usa Donald, "su richiesta" di quest'ultimo, hanno notato i media di Pechino, incentrata soprattutto sull'emergenza del coronavirus di Wuhan.La tv stataleha riferito che Xi ha ribadito che la Cina hae che il trend positivo dell'economia sul lungo termine "resta invariato".