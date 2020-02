Coronavirus: vittime superano quelle della Sars. Partito aereo da Wuhan con italiani

E' partito nella notte l'aereo con gli italiani bloccati aper la quarantena decisa per contenere il nuovo. Il volo è dell'Unità di Crisi della Farnesina. La Cina intanto ha registratonel conteggio della sola giornata di ieri, portando il totale a quota: gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) hanno inoltre segnalato, perSono cresciuti ae le guarigioni a quota. I, annunciati oggi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), hanno superato i decessi della Sindrome respiratoria acuta grave (Sars) che nel 2002-03 ne fece, secondo i numeri ufficiali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Attualmente i contagi totali del coronavirus sono 17.205, più del triplo dei 5.327 della Sars.Crollano intanto le borse cinesi alla prova dei mercati dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, quando la corsa dell'epidemia è ancora sostenuta e i decessi hanno superato quelli della Sars del 2003 (361 contro 349).ha perso in avvio l'il, mentre, sui mercati valutari, lo yuan ha sfondato quota 7 sul dollaro, fino a 7,0049 (+0,99%), malgrado la protezione predisposta dalla Banca centrale cinese (Pboc) che ieri ha preannunciato la maxi iniezione di liquidità per 1.200 miliardi di yuan (173 miliardi di dollari) per attutire i contraccolpi dell'epidemia sulla fiducia degli investitori.