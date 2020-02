Coronavirus: 56 italiani messi in sicurezza, "Isolare anche gli alunni"

"Non c'è nessuna volontà di contrapposizioni politiche, ne' tantomeno di ghettizzare: vogliamo solo dare una risposta all'ansia dei tanti genitori visto che la circolare non prevede misure in tal senso", dice il Presidente del Veneto, Luca Zaia.





- Sono 56 gli italiani giunti dalla Cina con un ponte aereo che, una volta atterrati a Roma, sono stati trasferiti a Cecchignola dove, in una sorta di quarantena, saranno in una struttura nella quale verranno monitorati per 14 giorni, il periodo di massima incubazione del Coronavirus.Intanto i governatori dihanno scritto una lettera comune al Ministero della Sanità chiedendo che il periodo diprevisto per chi rientra dalla Cina sia applicatoche frequentano le scuole.