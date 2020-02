Eiffel 65 in uno straordinario dj set il 13 marzo a Milano

Venerdì 13 marzo si balla sul

palco dei MAGAZZINI GENERALI che ospiterà gli EIFFEL65 per uno straordinario dj set.

Dopo il grande successo dell’inaugurazione dello show

, che propone la raccolta completa di tutti i singoli pubblicati in un’unica serata interamente dedicata agli Eiffel65 e i loro ospiti, il duo multiplatino che ha attraversato diverse generazioni torna sul palco per celebrare i

nelle location che più hanno supportato la loro musica.

I palchi dei club sono stati i primi a dare spazio a questi artisti, proprio a MAGAZZINI GENERALI si sono esibiti più volte registrando un sold out dietro l'altro con esibizioni memorabili.





EIFFEL65 e di MAGAZZINI GENERALI che con questa stagione compie 25 anni di attività. Il 13 marzo sarà l'occasione per celebrare il grande anniversario deglie diche con questa stagione compie 25 anni di attività.





In questa occasione verrà presentato il nuovo show "EIFFEL 65 DJ SET LIVE", un set più compatto ma non meno ricco di canzoni, con una stesura senza interruzioni che mixa il repertorio della band. Lo show è stato prodotto esclusivamente per i club con l'intento sia di far cantare i grandi successi ma anche, e soprattutto, di far muovere i corpi come solo i club sanno ancora fare. Il Supporting Act verrà affidato ad Ivanix a partire dalle ore 23:00.





Booking, Management e Produzione a cura della Willy Marano Group, da sempre al fianco degli Eiffel65.









Info & Biglietti

Orari 23:00 – 02:00

Biglietti disponibili www.mailticket.it