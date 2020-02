Europa League, Gent-Roma 1-1: giallorossi qualificati agli ottavi

La Roma non sbaglia e, in virtù dell'1-0 maturato al termine della gara d'andata disputato allo stadio Olimpico, si qualifica agli ottavi di finale di Europa League pareggiando 1-1 in trasferta con il Gent. Dopo l'iniziale vantaggio belga, i giallorossi rispondono con Kluivert che regala il pareggio a Fonseca.I giallorossi partono determinati e con una grande voglia di ottenere la qualificazione. La Roma spaventa così gli avversari colpendo il palo con Kolarov. A passare in vantaggio, però, è il Gent che buca la porta giallorossa con David al 25'. La Roma, però, non si abbatte e reagisce immediatamente trovando il pareggio quattro minuti più tardi con Kluivert su assist di Mkhitaryan. Nella ripresa la Roma corre qualche pericolo ma raggiunge la qualificazione al 90'. Venerdì a Nyon la Roma scoprirà la sua prossima avversaria con il sorteggio degli ottavi (gare in programma il 12 e il 19 marzo)."Non è facile giocare questo tipo di partite, il Gent ha giocato bene ma noi abbiamo dimostrato qualità in questi momenti. Abbiamo sbagliato il primo passaggio quando volevamo impostare l’azione, però devo dire che i giocatori hanno dimostrato un buon atteggiamento difensivo", ha detto al termine del match Fonseca in conferenza stampa.