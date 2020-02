Grotte di Castellana, aperture straordinarie per il Carnevale

CASTELLANA - Aperture straordinarie alle Grotte di Castellana (Ba) in occasione del Carnevale 2020. Da sabato 22 a martedì 25 febbraio, il complesso carsico pugliese amplia notevolmente il ventaglio delle visite guidate, così da offrire più occasioni ai visitatori di scoprire uno tra i principali attrattori turistici pugliesi.Dal 22 al 25 febbraio, quindi, sarà possibile visitare le grotte durante tutto il giorno, anche nel pomeriggio. Sarà possibile partecipare alla visita completa, itinerario di 3 km e della durata di circa 120 minuti che conduce alla splendente Grotte Bianca, alle ore 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00 e 16:00. La visita parziale, più breve (lunghezza 1 km e durata circa 50 minuti) e che non prevede il passaggio nella Grotta Bianca, si svolgerà alle ore 13:00 e alle 17:00. Nei giorni che precedono e seguono il ponte di Carnevale gli orari di visita resteranno invariati (ore 10:00 e ore 12:00 visita completa, ore 13:00 visita parziale).Sabato 22 febbraio, inoltre, sarà possibile abbinare alla visita delle grotte anche lo spettacolo stanziale Hell in the Cave, rappresentazione dell'Inferno di Dante nelle viscere della terra. Per l’occasione si potrà acquistare un pacchetto scontato che prevede la visita completa delle grotte alle ore 18:00 e lo spettacolo alle ore 21.00 (prenotazioni via mail a segreteria@grottedicastellana.it).Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.