Urna di Nyon poco benevola per Inter e Roma, che negli ottavi di Europa League hanno pescato due spagnole molto insidiose rispettivamente Getafe e Siviglia. La Roma potrà quindi affrontare il suo ex ds Monchi, con cui i rapporti non si sono interrotti in maniera serena, mentre per i nerazzurri, che avranno l'andata in casa, quella con il Getafe sarà una sfida inedita. Gli ottavi sono in programma il prossimi 12 e 19 marzo.