ROMA - Mamma lince con i suoi cinque cuccioli scorrazza sulla strada innevata che collega Winnipeg con Grand Rapids a Manitoba in Canada. Il video è stato pubblicato su YouTube. L'incredibile avvistamento è avvenuto nei scorsi giorni e ripreso da un dipendente dell’azienda di servizi Manitoba Hydro che si è trovato non una lince, bensì un’intera famiglia che gli ha attraversato la strada.L’uomo, come spiega la compagnia sulla sua pagina Youtube, ha accostato così che la famiglia di felini potesse attraversare. Alla fine, in questo rara testimonianza di questo animale particolarmente sfuggente, si possono contare oltre alla madre, ben cinque cucciolotti. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” : "Evento più unico che raro!".