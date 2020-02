Serie A: il Lecce supera 2-1 la Spal al Via del Mare

Nella quinta giornata di ritorno di Serie A il Lecce ha vinto 2-1 in casa contro la Spal. Nel primo tempo i salentini insidiosi. Un tiro di Lapadula è terminato fuori. Gli emiliani propositivi. Una conclusione di destro di Di Francesco è stata respinta con le mani dal portiere Vigorito. Ha provato Castro ma il numero uno dei pugliesi si è opposto bene con i pugni. I pugliesi incisivi. Un tiro di Mancosu è finito alto. Un destro di Majer ha visto il pronto salvataggio in angolo del portiere Berisha. Al 40’ il Lecce è passato in vantaggio con Mancosu su rigore dato per un fallo di Bonifazi su Majer. Per il regista dei salentini ottavo gol in questo campionato.Nel secondo tempo al 2’ la Spal ha pareggiato con Petagna di testa. I salentini in contropiede. Un tiro di Barak non ha inquadrato la porta.. Al 20’ il Lecce è ritornato in vantaggio con lo sloveno Majer, tiro in diagonale su passaggio di Mancosu. La Spal ha replicato. Petagna ha calciato da buona posizione, il pallone è finito in curva. Terza vittoria consecutiva per il Lecce dopo quelle per 4-0 in casa col Torino e per 3-2 a Napoli. La squadra di Liverani è quintultima a 25 punti insieme alla Fiorentina e all’Udinese. Nella sesta giornata di ritorno il Lecce giocherà domenica 23 Febbraio alle 18 fuori casa contro la Roma.