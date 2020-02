Messa su Rai1 in diretta dalla Basiliica di San Nicola

- Domenica 16 febbraio 2020 dalla Basilica Pontificia di San Nicola in Bari sarà trasmessa con diretta su Rai1 dalle ore 10.55 la consueta Santa Messa domenicale del mattino per il palinsesto del primo canale nazionale della televisione di Stato. La funzione religiosa, che sarà officiata dall'Arcivescovo di Bari-Bitonto Mons.Francesco Cacucci, costituirà per il tempio nicolaiano la "prova generale" dell'incontro fra Papa Francesco e i Vescovi cattolici dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, in programma alle 8.30 di domenica 23 febbraio 2020.