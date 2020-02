Serie C: il Bari travolge 3-0 il Picerno al San Nicola, è a -6 dalla Reggina

(credits: Ssc Bari Fb)

Nella settima giornata di ritorno del girone C di serie C il Bari ha vinto 3-0 in casa contro il Picerno. Nel primo tempo i biancorossi insidiosi. Un tiro da fuori area di Laribi è terminato di poco a lato.La squadra di Vincenzo Vivarini è passata in vantaggio al 9’ con Laribi su punizione. Primo gol in questo campionato per il centrocampista italo tunisino del Bari. Al 31’ i pugliesi hanno raddoppiato con Antenucci, tiro da pochi metri su passaggio di Simeri. Per l’attaccante dei biancorossi diciassettesimo gol in questo torneo. Il Picerno propositivo. Una conclusione di Pitarresi è stata respinta con le mani dal portiere Frattali.Nel secondo tempo il Bari incisivo. Un tiro di Di Cesare ha visto la valida opposizione con i pugni del portiere Pane. Al 37’ il Bari ha segnato il terzo gol con Scavone di testa su cross di Ciofani. Successo importante per i biancorossi. Il Bari è secondo in classifica con 54 punti, a -6 dalla capolista Reggina che ha pareggiato 0-0 a Catania ed ha 60 punti. Ventunesimo risultato utile consecutivo per il Bari di Vincenzo Vivarini.