Napoli-Lecce, banco di prova importante per i salentini

- Nella quarta giornata di ritorno di Serie A il Lecce giocherà domani alle 15 a Napoli. Per i pugliesi sarà una partita molto difficile. I campani dopo la vittoria 4-2 in trasferta contro la Sampdoria, cercheranno di vincere per avvicinarsi all’ottavo posto che potrebbe essere importante per la qualificazione all’Europa League. Il Lecce dovrà ottenere un risultato positivo dopo il successo 4-0 in casa col Torino per fare un passo in avanti verso la salvezza.L’allenatore dei salentini Fabio Liverani dovrà rinunciare a Farias Tachtsidis e Babacar infortunati. Esterni Deiola e Saponara. Regista Mancosu. In attacco Falco e Lapadula. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso non avrà a disposizione Ghoulam e Malcuit infortunati, e Elmas squalificato. Sulle fasce Allan e Zielinski. Trequartista Politano. In avanti Insigne e Milik. Arbitro Antonio Giua della sezione di Pisa.Nell’andata a Lecce vinse il Napoli 4-1. Negli ultimi tre precedenti in Serie A a Napoli allo Stadio “San Paolo” tra le due squadre ci sono stati tre successi del Napoli. Nel 2008/09 vinse il Napoli 3-0 con i gol realizzati nel primo tempo da Hamsik su rigore e da Pazienza e nel secondo tempo da Denis. Nel 2010/11 vinsero i campani 1-0 con una rete segnata da Cavani nel secondo tempo.Nel 2011/12 vinse il Napoli 4-2. Nel primo tempo il Napoli passò in vantaggio con Lavezzi, raddoppiò con Cavani e realizzò la terza rete con Dzemaili. Nella ripresa i salentini segnarono con Muriel, i paternopei andarono in gol per la quarta volta con Cavani, e i pugliesi realizzarono la seconda rete con Corvia. Assisteranno alla partita 60000 spettatori, 2000 arriveranno da Lecce.